Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtiges Paar bestiehlt Seniorin - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

Am Freitag (19.02.), gegen 15 Uhr, hatten Trickdiebe eine lebensältere Neusserin ins Visier genommen. Die Seniorin hatte zuvor bei einer Bank an der Krefelder Straße Geld abgehoben und war mit ihrem Rollator auf dem Weg Richtung Weißenberg. Nach ersten Erkenntnissen folgten zwei Unbekannte, ein Mann und eine Frau, ihr auf diesem Weg, der sie unter anderem durch den Hauptbahnhof und entlang dem Weißenberger Weg führte. Auf Höhe des Jobcenters legte sie eine kurze Pause ein. An der Ripuarierstraße sprach dann die verdächtige Frau die Seniorin an und verwickelte sie in ein Gespräch. Als das Duo sich später wieder entfernt hatte, musste die Neusserin feststellen, dass das zuvor abgehobene Geld samt Debitkarte aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Sie rief die Polizei. Eine Fahndung nach dem verdächtigen Paar verlief bislang ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Ab wann die beiden Tatverdächtigen der Seniorin folgten, ist unklar. Die Frau soll etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und von normaler Statur gewesen sein. Sie hatte lange, glatte dunkelbraune Haare und trug dazu eine beige Jacke und eine dunkle Hose sowie eine weiße FFP2-Maske. Sie soll nicht sehr gut Deutsch gesprochen haben. Ihr Begleiter soll etwa 185 Zentimeter groß und auffällig dünn gewesen sein. Er hatte kurze dunkle Haare und war schwarz gekleidet. Auch er trug eine weiße FFP2-Maske.

Wer die beiden beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

