POL-NE: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grevenbroich-Wevelinghoven (ots)

Am Samstag (20.02.), gegen 15:20 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Grevenbroich-Wevelinghoven, bei dem eine Pedelecfahrerin schwer verletzt worden sein sollte. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 49-Jähriger mit seinem schwarzen Mercedes den Tribünenweg in Richtung Kreisstraße 10 befahren, um in diese nach rechts einzubiegen. Zeitgleich war eine 69-jährige Grevenbroicherin aus Richtung Noithausen auf dem Radweg unterwegs. Es kam zu einer Kollision mit der von rechts kreuzenden Pedelecfahrerin, die dabei schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten die 69-Jährige in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat Grevenbroich hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

