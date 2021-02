Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtige in zwei Fällen festgenommen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Freitag (19.2.) nahmen Polizeibeamte gleich in zwei Fällen Tatverdächtige nach räuberischem Ladendiebstahl im Bereich der Neusser Innenstadt fest. In beiden Fällen stellten Mitarbeiter der geschädigten Geschäfte die Verdächtigen bei dem Versuch, mit der gestohlenen Ware zu flüchten.

In einem Fall wehrte der aufmerksame Angestellte den körperlichen Angriff des Flüchtenden ab, im anderen Fall kamen Passanten der verfolgenden Mitarbeiterin zur Hilfe, als diese durch den Verdächtigen mit einem Hockeyschläger bedroht wurde.

Beide polizeibekannten Männer (46 und 48 Jahre) wurden vorläufig festgenommen und der Wache in Neuss zugeführt. Sie erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Die Taten erfolgten nach derzeitigem Ermittlungsstand völlig unabhängig voneinander.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell