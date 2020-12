Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen-HemshofLudwigshafen-Hemshof (ots)

Am frühen Morgen des 27.12.2020, gegen 04:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Ludwigshafen Oppau ein auffällig fahrender weißer Audi SUV in der Erasmus-Bakke-Straße gemeldet. In der angrenzenden Luitpoldstraße konnte der besagte und beschädigte PKW mit seinem 33-jährigen Insassen aus Ludwigshafen durch eine Funkstreife festgestellt werden. Der Ludwigshafener war mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille deutlich alkoholisiert und musste auf der Dienststelle neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Da das Fahrzeug diverse Unfallschäden aufwies, die bislang keinem Unfallgeschehen zugeordnet werden konnten, werden geschädigte Fahrzeughalter in der Erasmus-Bakke-Straße und Luitpoldstraße sowie Zeugen des Vorfalles gebeten, sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621/963-2222 oder piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden..

