Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kupferdiebe gestellt - Zeugin gab entscheidenden Hinweis

Jüchen (ots)

Am Freitagmittag (19.2.), gegen 14:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem verdächtigen, weißen Transporter mit bulgarischen Kennzeichen in Jüchen-Gubberath. Einer Polizeibeamtin fiel der Wagen in ihrer Freizeit auf, weil er ihr aus einem ähnlichen Delikt vom Vortag (18.2.) bekannt war. An diesem Tag betrat ein Mann ein umfriedetes Grundstück und entwendete dort circa 30 Kilogramm Kupfer. Anschließend lud er mit einem Komplizen das Metall in den Transporter und fuhr weg. Die Tat wurde videografiert und so konnten die beiden Männer nunmehr zweifelsfrei identifiziert werden. Aus dem Fahrzeug stellten die Beamten nun Altmetall und Kupfer sicher. Das Duo machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Metalls. Die beiden 35 und 38 Jahre alten Männer aus Roermond wurden vorläufig festgenommen und einer Polizeiwache zugeführt. Sie müssen sich jetzt einem Strafverfahren wegen mehrerer Diebstähle stellen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell