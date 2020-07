Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kinderwagen entwendet

Bad Bergzabern (ots)

In der Tabernae-Montanus-Straße wurde am 14.07.2020, zwischen 07:00 und 14:00 Uhr, ein orangefarbener mit einer Kette gesicherter Kinderwagen, im Wert von 80.- Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Kinderwagens machen können oder im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

