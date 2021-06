Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Vier verletzte Personen bei Auffahrunfall

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am frühen Freitagmorgen, den 11. Juni 2021, wurde gegen 8:21 Uhr die Ortsfeuerwehr Spaden, der Rettungsdienst und die Polizei in die Deutsche Straße alarmiert. In unmittelbarer Nähe des Feuerwehrhauses Spaden ereignete sich kurz zuvor ein Auffahrunfall mit mehreren Verletzten Personen. Aufgrund des kurzen Weges zur Einsatzstelle, konnte die Feuerwehr umgehend die Einsatzstelle sichern und die Verletzten Personen, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, betreuen. Drei leicht verletzte Personen, darunter zwei Kinder, wurden mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, um hier weiter behandelt zu werden. Neben dem Absichern der Einsatzstelle, rollte die Feuerwehr noch die Fahrzeuge an die Seite, nahm Betriebsmittel auf, klemmte die Batterien ab und säuberte die Einsatzstelle.

