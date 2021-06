Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: 18 Jähriger Bremerhavener kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Werbetafel

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 13. Juni 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 7:45 Uhr, in den Neufelder Weg alarmiert. Kurz zuvor kam hier ein 18 jahre alter Bremerhavener mit seinem Pkw, aus ungeklärter Ursache, von der Straße ab. Hierbei kollidierte das Fahrzeug frontal mit einer Werbesäule, eines Discounters und blieb auf dem davorbefindlichen Parkplatz stehen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr, konnte der 18 Jährige durch den Rettungsdienst behandelt werden und in ein umliegendes Krankenhaus, zur Weiterversorgung, gebracht werden. Die Feuerwehr klemmte die Batterie des Fahrzeuges ab und übergab die Einsatzstelle der Polizei.

