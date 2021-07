Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Höxter (ots)

Die 41jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Citroen auf der Kreisstraße 46 von Holzminden kommend in Fahrtrichtung B 64 und beabsichtigte nach links in Richtung Corvey abzubiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende 21jährige Golf-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Personen wurden verletzt und in das Krankenhaus Höxter verbracht, wo eine Beteiligte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand hoher Sachschaden./TT

