Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am frühen Sonntagmorgen, um 01:45 Uhr, brachen zwei unbekannte Männer in einen Kiosk an der Victorstraße ein. Der Ladeninhaber hielt sich zu dem Zeitpunkt noch im Gebäude auf und überraschte die Täter. Sie flüchten mit einer unbekannten Menge Bargeld in unbekannte Richtung. Zu den Personen konnte nur ein Alter von Mitte 30 und eine Größe von 1,80m bis 1,90m geschätzt werden.

Waltrop

In der Nacht zu Samstag drückten unbekannte Täter gewaltsam die Tür zu einem Restaurant an der Isbruchstraße auf. Sie entwendeten Bargeld und Getränke. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111

