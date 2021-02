Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auto entwendet

Recklinghausen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am frühen Montagmorgen (03:00 Uhr) zwei unbekannte Tatverdächtige die sich an einem Fahrzeug an der Wessingstraße zuschaffen machten. Die Unbekannten waren zuvor mehrfach mit einem mitgeführten roten Mazda MX5 in die Straße eingefahren.

Einer der beiden stieg schließlich in den geparkten Renault Kadjar ein. Beide Autos entfernten sich in Richtung Feldstraße. Das Kennzeichen des mitgeführten Autos konnte abgelesen werden.

Zeugen melden sich bitte unter der 0800 2361 111

