Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mann bei Unfall leicht verletzt

Nordhorn (ots)

Am Dienstag kam es am Kanalweg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 86-jährige Fahrer eines Renault beabsichtigte gegen 15.40 Uhr von der Osnabrücker Straße nach rechts auf den Kanalweg aufzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er mit seinem Auto geradeaus über den Kanalweg und prallte gegen eine Hauswand. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

