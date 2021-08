Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Mit knapp 1,5 Promille mit E-Scooter unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine Fahrt mit einem E-Scooter endete in der Nacht auf Freitag für einen alkoholisierten 21-Jährigen mit einer Blutentnahme. Der junge Mann hatte sich von einem Bekannten einen E-Scooter für eine Probefahrt geliehen und fuhr gegen 00:20 Uhr auf der Franckstraße in Vaihingen, als eine Streife des Polizeireviers Vaihingen an der Enz auf ihn aufmerksam wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann Anzeichen von einer Alkoholeinwirkung fest. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von fast 1,5 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der 21-Jährige, der bereits im vergangenen Jahr seinen Führerschein wegen Trunkenheit im Verkehr abgegeben hat, muss sich nun erneut wegen einer Alkoholfahrt verantworten.

