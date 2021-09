Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern OT Kleinenging - Brand einer Strohhalle inkl. vorangestelltem Unterstellplatz für landwirtschaftliche Fahrzeuge

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es gegen 23.05 Uhr in der Straße Zum Berg aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Strohlagers (ca. 10000 m²) inklusive eines vorangestellten Unterstellplatzes (ca. 800 m²) für landwirtschaftliche Fahrzeuge eines 57-Jährigen aus Kleinenging. In der Strohhalle waren circa 8000 - 10.000 Stroh-Quaderballen gelagert sowie sowie diverse Fahrzeuge abgestellt, u.a. zwei Tieflader, eine Presse, ein Überladewagen, sowie eine Wickelkombination. Auf dem Dach des Strohlagers befand sich eine Photovoltaikanlage. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Strohhalle bereits in Vollbrand. Zur Bekämpfung des Feuers waren die Freiwilligen Feuerwehren Löningen, Lastrup, Peheim, der ABC-Zug und eine Drohneneinheit mit ca. 140 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden wird vorläufig auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig noch an. Für die Dauer der Löscharbeiten wird die Straße Zum Berg noch bis in die frühen Nachmittagsstunden gesperrt bleiben.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. September 2021, wurde um 11.30 Uhr im Niedrigen Weg ein 21-Jähriger aus Molbergen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Kofferraum seines PKW wurde zudem eine befüllte, ungesicherte Gasflasche mit Campingkocheraufsatz festgestellt. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Tuning

Am Dienstag, 28. September 2021, wurde um 13.20 Uhr auf der Cappelner Straße ein 18-Jähriger aus Garrel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis seines PKW aufgrund bauartlicher Veränderungen der Rad-/Reifenkombination in Verbindung mit dem Fahrwerk erloschen war, da die hierfür erforderliche Abnahme fehlte. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Um 14.40 Uhr wurde ein 39-Jähriger aus Lindern auf der Max-Planck-Straße festgestellt, dessen PKW ebenfalls bauartliche Veränderungen im Bereich der Rad-/Reifenkombination in Verbindung mit dem Fahrwerk aufwies. Zudem war die Einstellung des Gewindefahrwerks tiefer als die in der Zulassungsbescheinigung vorgeschriebene Eintragung. Diese Veränderungen hatten ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Auch dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es um 17.30 Uhr am Pingel-Anton zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 63-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW die Straße Pingel-Anton in Richtung Hagenstraße. Beim dortigen Kreisverkehr übersah er zwei Mädchen, welche die Emsteker Straße in Richtung Innenstadt befuhren und die Straße Pingel-Anton entgegengesetzt der vorgegebenen Fahrtrichtung vor dem Kreisverkehr überquerten. Es kam zum Zusammenstoß mit einer der Radfahrerinnen. Das unfallbeteiligte Mädchen war ca. 8 bis 9 Jahre alt, trug längere hellbraune Haare und fuhr ein älteres Fahrrad. Ihre Begleitung war ca. 9 bis 10 Jahre alt. Am PKW des 63-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500,-- Euro. Das Kind verließ nach einem kurzen Gespräch mit dem PKW-Fahrer die Unfallstelle, ohne eine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es gegen 17.45 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 55-Jährige aus Höltinghausen befuhr mit ihrem PKW die Ahlhorner Straße aus Richtung Ahlhorn kommend stadteinwärts. Eine 44-Jährige aus Lastrup befuhr mit ihrem PKW die Ahlhorner Straße stadtauswärts und beabsichtigte, nach links auf die Bundesstraße B72/213 abzubiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende 55-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 55-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von 10000,-- Euro.

Garrel - Tuning

Am Dienstag, 28. September 2021, wurde um 18.05 Uhr auf der Adlergasse ein 37-Jähriger aus Oldenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, weil er die Scheiben der Fahrer- und Beifahrertür seines PKW mit abgedunkelt hatte. Dieses führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es um 12.25 Uhr auf der Garreler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 45-Jähriger aus Cloppenburg befuhr die Garreler Straße aus Richtung Bundesstraße B72 in Richtung Garrel. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem grauen PKW Kia Sorento die Wesselei und bog vor dem 45-Jährigen nach links auf die Garreler Straße ab, so dass dieser abbremsen musste und nach rechts auf den Grünstreifen abkam. Dort kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Leitpfosten. Der Pkw des 45-Jährigen wurde leicht beschädigt (Schadenshöhe: 250,-- Euro). Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Molbergen - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 28. September 2021, wurde gegen 14.40 Uhr auf der Cloppenburger Straße ein 16-Jähriger aus Molbergen auf einem Elektroscooter festgestellt, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Bereits am Sonntag, 26. September 2021, kam es um 19.55 Uhr auf dem Calhorner Kirchweg zu einem Verkehrsunfall: Ein 46-Jähriger aus Quakenbrück bog mit seinem Pkw vom Calhorner Kirchweg nach rechts in das Teilstück des Calhorner Kirchweges ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 21-Jährigen aus Essen (Oldenburg), der mit seinem Pedelec den Rad- und Gehweg befuhr. Am Pedelec entstand Sachschaden.

