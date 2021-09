Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, 23. September 2021, 08.00 Uhr, und Dienstag, 28. September 2021, 10.30 Uhr, kam es in der Von-Liebig-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Beim Ein- bzw. Ausfahren auf einen dortigen Parkstreifen stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen dortigen Doppelstabzaun. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des verursachten Schadens beträgt 1000,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Am Mittwoch, 29. September 2021, zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr, kam es auf der Werlter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Beim rückwärts ausparken aus einer Parklücke wurde ein 78-Jähriger aus Lindern durch zwei aufmerksame Zeugen dabei beobachtet, wie mit seinem Fahrzeug gegen das Trike eines 63-Jährigen aus Lindern stieß. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort. Die Höhe des verursachten Schadens beträgt 900,-- Euro.

Cappeln - Diebstahl eines Rasenmähers

In der Zeit zwischen Freitag, 17. September 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 22. September 2021, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Geräteschuppen eines 43-Jährigen aus Cappeln in der Brookstraße einen VIKING Benzinrasenmäher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelecs

Am Mittwoch, 22. September 2021, zwischen 16.40 Uhr und 17.05 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter beim Kaufhaus an der Soestenstraße das schwarze KTM Pedelec Macina Sport einer 52-Jährigen aus Cloppenburg. Das E-Bike hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 10-Gang-Kettenschaltung. Hinten rechts ist eine Fahrradtasche angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 29. September 2021, kam es um 07.50 Uhr auf der Geschwister-Scholl-Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 29-Jähriger aus Polen befuhr mit seinem Kleintransporter die Geschwister-Scholl-Straße aus Richtung Graf-Stauffenberg-Straße kommend in Fahrtrichtung Sevelter Straße. Eine 18-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr hinter ihm. An der Einmündung Geschwister-Scholl-Straße/Wilhelm Busch-Straße bog der 29-Jährige nach rechts in die Wilhelm-Busch-Straße ab. Hierbei übersah er die in diesem Moment rechts an ihm vorbeifahrende Fahrradfahrerin. Diese stürzte und wurde leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 200,-- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell