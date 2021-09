Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl eines Gasgrills

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23. September 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, 28. September 2021, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Büscheler Straße einen schwarzen LANDMANN Gasgrill Triton Max PS 4.1 samt Abdeckung und Gasflasche von der Terrasse eines 32-Jährigen aus Bakum. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, 24. September 2021, 19.00 Uhr, und Montag, 27. September 2021, 08.00 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter einen vor der Mensa einer Universität in der Driverstraße befindlichen Baum mit bunter Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 25. September 2021, 23.00 Uhr, und Montag, 27. September 2021, 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zitadelle den hölzernen Zaun des dortigen Jugend- und Kulturzentrums. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallfluchten

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es um 12.25 Uhr in der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 85-Jährige aus Vechta beschädigte mit ihrem PKW den geparkten PKW eines Briefzustellungsunternehmens. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 2000,-- Euro. Die 85-Jährige entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Tat wurde durch Zeugen beobachtet.

Um 15.40 Uhr kam es am Bremer Tor zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht: Eine 77-Jährige aus Drebber fuhr beim rückwärts Ausparken mit ihrem PKW gegen das Heck des Pkw einer 28-Jährigen aus Vechta. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Beteiligte nachzukommen. Der Unfall konnte von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 200,-- Euro.

Damme - Diebstahl eines Pedelecs

In der Zeit zwischen Montag, 27. September 2021, 21.40 Uhr, und Dienstag, 28. September 2021, 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Lindenstraße das anthrazitfarbene Pedelec HERCULES Lyon eines 54-Jährigen aus Damme. Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 28 Zoll, eine 7-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es um 13.00 Uhr auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer aus Damme befuhr den Radweg der Vördener Straße auf der linken Seite in Richtung Wiesenstraße. Ein 33-Jähriger aus Damme fuhr mit seinem PKW vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes und übersah den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer. Es kam zu einer Kollision. Der Pedelec-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Am Pedelec entstand Sachschaden.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 27. September 2021, 20.00 Uhr, und Dienstag, 28. September 2021, 08.30 Uhr, kam es im Hainbuchenweg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beabsichtigte im Wendehammer des Hainbuchenweges zu drehen und touchierte dabei mit seinem Fahrzeug die mittig montierte Sitzbank eines 53-Jährigen aus Damme. An dieser entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Art und Umfang seiner Beteiligung preiszugeben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Visbek - Diebstahl von Dieselkraftstoff

In der Zeit zwischen Freitag, 24. September 2021, 14.30 Uhr, und Montag, 27. September 2021, 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von dem Gelände der Baustelle für das neue Industriegebiet an der Wildeshauser Straße aus mehreren dort abgestellten Baufahrzeugen mehrere hundert Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, 25. September 2021, 23.00 Uhr, und Sonntag, 26. September 2021, 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Großen Eschstraße den PKW Ford Max eines 64-Jährigen aus Holdorf. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 27. September 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, 28. September 2021, 16.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Pastors Busch die Fensterscheibe eines 30-Jährigen aus Oldenburg. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Steinfeld - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz/Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 28. September 2021, wurde um 10.35 Uhr in der Münsterlandstraße ein 21-Jähriger aus Steinfeld auf einem Elektroscooter festgestellt, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Konsum wurde eingeräumt. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 28. September 2021, wurde gegen 15.00 Uhr auf der Wildeshauser Straße ein 26-Jähriger aus Goldenstedt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,05 Promille. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Goldenstedt - Schwelbrand (2021 01 161 930, Jonas Freude)

Am Mittwoch, 29. September 2021, kam es gegen 00.10 Uhr in der Arkeburger Straße zu einem Schwelbrand in einem Hackschnitzelhaufen (Größe: ca. 50 x 50 Meter). Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt, welche mit 5 Fahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Es entstand weder Personen-, noch Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell