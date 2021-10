Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Diebstahl eines Fahrrades

In der Zeit zwischen Dienstag, 28. September 2021, 07.00 Uhr, und Mittwoch, 29. September 2021, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter an einer Bushaltestelle an der Molberger Straße das graue BULLS Crossbike 1 einer 45-Jährigen aus Molbergen. Schutzbleche, Sattel, Griffe und Felgen sind schwarz. Die Rahmengröße beträgt 61 cm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. September 2021, kam es um 12.05 Uhr auf der Bundesstraße B213 in Höhe der Einmündung Am Wübbeweg zu einem Verkehrsunfall: Auf der B213 in Fahrtrichtung Löningen, Höhe Steinrieden, beabsichtigte ein 77-Jähriger aus den Niederlanden, nach rechts abzubiegen. In seinem PKW befand sich seine ebenfalls 77-jährige Ehefrau. Eine 51-Jährige aus Löningen übersah dies und fuhr auf den PKW des 77-Jährigen auf. Alle drei beteiligten Fahrzeuginsassen verletzten sich leicht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000,-- Euro.

Lindern - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. September 2021, kam es um 19.10 Uhr auf der Lienerschen Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 17-Jährige aus Lindern beabsichtigte, zu Fuß ihr Grundstück zu verlassen. Sie trat auf den vorfahrtsberechtigten Radweg der Lienerschen Straße und stieß dort gegen eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Lindern, die den Radweg an der Lienerschen Straße aus Richtung Liener kommend in Richtung Ortsmitte befuhr. Diese stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. September 2021, kam es zwischen 15.45. Uhrund 16.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Soestenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mittels eines unbekannten Fahrzeugs (möglicherweise auch mittels eines Einkaufswagens) den roten PKW Seat Ibiza eines 76-Jährigen aus Cloppenburg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,-- Euro. Danach entfernte sich der Schadensverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell