POL-UL: (BC) Eberhardzell - Hecke brennt

Die Feuerwehr löschte am Samstag eine Hecke in Eberhardzell.

Zur Mittagszeit verbrannte ein Senior in der Kohlstraße Unkraut an sn seinem Grundstück. Dabei entzündete sich seine Hecke. Dem Mann gelang es nicht mit eigenen Mitteln das Feuer zu bekämpfen. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Hecke. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

