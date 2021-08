Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Fahrer eines Liegerades verletzte sich schwer

Am Samstagmittag, kurz nach 15 Uhr, wollte der Fahrer eines dreirädrigen Liegerades von der Neuffenstraße nach rechts in die Goethestraße abbiegen. Dabei fuhr der 29-Jährige aber zu weit links. Von rechts kam ein Auto, das geradeaus weiter fahren wollte. Es kam zu einem Streifvorgang zwischen Liegerad und Auto. Der Radfahrer, der einen Helm trug, wurde dabei schwer verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR, am Fahrrad in Höhe von 200 EUR.

