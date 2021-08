Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streit endet in Auseinandersetzung

Zwei Männer erlitten am Sonntag in Ulm Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 5 Uhr befanden sich die beiden alkoholisierten 33 Jahre alten Männer vor einem Lokal in der Keltergasse. Dort trafen sie auf eine unbekannte Personengruppe. Zwischen den Parteien entwickelte sich wohl ein Streitgespräch, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Unbekannten schlugen auf die zwei Männer ein und konnten unerkannt flüchten. Die beiden 33-Jährigen erlitten Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++++++ 1523515

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

