Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Bendorf für das Wochenende 09.-11.07.2021

Dienstgebiet Polizei Bendorf (ots)

Schockanrufe, sog. Call Center Betrugsmaschen In der letzten Woche kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bendorf vermehrt zu betrügerischen Anrufen zum Nachteil von lebensälteren Personen. Es wurde meist eine Notsituation eines nahen Verwandten vorgetäuscht, um letztendlich Geldforderungen aussprechen zu können. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte oder sonstige Amtsträger aus, zeigten eine professionelle Gesprächsführung und setzten die Personen unter zeitlichen und psychischen Druck um an Geld zu gelangen. Auch auf Grund dessen, dass die Anrufer höchst personenbezogene Daten des, sich vermeintlich in einer Notsituation befindlichen, Verwandten nannten, wirkten sie vertrauensvoll und glaubhaft. Glücklicherweise ist es bei denen hier bekannt gewordenen Betrugsversuchen zu keinem Schadenseintritt gekommen, da die Geschädigten das Telefonat frühzeitig beendeten oder sich zeitnah Angehörigen zur Verifizierung anvertrauen.

Ladendiebstahl im dm Bendorf

Am Freitag, 09.07.2021, kam es gegen 14.10 Uhr in der dm Filiale in Bendorf zu einem Ladendiebstahl durch eine bislang unbekannte Beschuldigte. Diese wurde von einer Kundin dabei beobachtet, wie sie mehrere Babynahrungsartikel in einer größeren blau-grauen Tasche verstaute und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Die Beschuldigte wurde wie folgt beschrieben: ca. 30-35 Jahre; schlank; dunkle Haare, zu einem Dutt gebunden; Jeansjacke; Jeanshose; auffälliges pinkes Haarband Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Beschuldigte nicht mehr angetroffen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell