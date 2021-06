Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 31. Mai 2021, ereignete sich gegen 8:40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Landesstraße 859 in Butjadingen, Iffens.

Ein 31-Jähriger aus Diepholz befuhr mit einem Sattelzug die Straße Iffens aus Tossens kommend. Dabei begegnete ihm ein PKW, der über die Mittellinie hinweg auf seine Fahrspur abkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der LKW-Fahrer nach rechts aus und geriet dabei auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn.

Dort versanken die rechten LKW-Reifen im weichen Untergrund. Der Sattelzug konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren. Ein Abschleppunternehmen musste den LKW bergen. Bis in die Mittagszeit führte dies zu Behinderungen des fließenden Verkehrs.

Gegen den bislang unbekannten Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell