Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Einbrüche in Gartenlauben in Berne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 30. Mai 2021, 15:00 Uhr, auf Montag, 31. Mai 2021, 11 Uhr, kam es in dem KGV Blüh und Gedeih in der Dorfstraße in Berne zu zwei Einbrüchen in Gartenlauben.

Bei der ersten Parzelle wurde das Zugangs-/Eingangstor aufgetreten und zerstört. Nachfolgend wurde ein Vorhängeschloss aufgebrochen und eine Holzbrücke über einem Fischteich beschädigt.

In der danebenliegenden Parzelle wurde die Fensterscheibe der dortigen Laube eingeschlagen und der Innenraum durchsucht. Eine weitere Fensterscheibe eines angrenzenden Schuppens wurde ebenfalls eingeschlagen.

Diebesgut wurde augenscheinlich nicht erlangt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 700 Euro geschätzt.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

