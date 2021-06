Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 31. Mai 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Frankenstraße in Delmenhorst leicht verletzt.

Ein 30-jähriger Fahrradfahrer befuhr gegen 17:20 Uhr den verkehrsberuhigten Bereich der Hessenstraße in Richtung Frankenstraße um in die Holsteiner Straße zu gelangen. Währenddessen befuhr ein ebenfalls 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst die Frankenstraße in Richtung Friesenstraße.

Im Einmündungsbereich Frankenstraße/Hessenstraße missachtete der Fahrradfahrer aus Delmenhorst seine Wartepflicht, sodass es zu einem Zusammenstoß kam.

Der 30-Jährige verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell