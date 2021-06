Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Fabrikhallen in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 30. Mai 2021, 10:00 Uhr, bis Montag, 31. Mai 2021, 6:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in zwei Fabrikhallen auf einem Betriebsgelände in der Atlasstraße in Ganderkesee.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten indem sie die Verglasung der Hallen einschlugen. Anschließend durchsuchten sie diese. Diebesgut erlangten die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht.

Die Sachschäden wurden auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

