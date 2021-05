Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Butjadingen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 30. Mai 2021, ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall an der Oldenburger Straße/Landesstraße 860 in Butjadingen, Mitteldeich.

Eine 45-jährige Motorradfahrerin aus Nordenham befuhr die Oldenburger Straße aus Burhave kommend in Richtung Stollhamm. Nach einem Überholvorgang verlor sie in einer dortigen Linkskurve die Kontrolle über ihre Honda und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nach einem darauffolgenden Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen kam sie auf einem angrenzenden Feld schwerverletzt zu Liegen. Rettungskräfte brachten die 45-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Motorrad war anschließend nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

