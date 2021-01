Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Seitenscheibe eingeschlagen

Borken (ots)

An einem parkenden Wagen haben sich Unbekannte am vergangenen Wochenende in Borken zu schaffen gemacht. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür des Fahrzeugs ein, das in einer Tiefgarage am Butenwall gestanden hatte. Nach ersten Erkenntnissen fehlt nichts aus dem Inneren des BMW. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 12.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

