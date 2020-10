Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Spaziergänger findet Leiche im Wald - Identität der Toten steht fest

Bad Driburg (ots)

Eine seit dem 27. April 2020 aus einer Klinik an der Elmarstraße in Bad Driburg vermisste Frau ist tot aufgefunden worden. Ein Spaziergänger fand in einem Waldstück an der B64 bei Bad Driburg am Sonntag, 04. Oktober 2020, einen Leichnam. Ein gerichtsmedizinischer Abgleich der DNA ergab, dass es sich zweifelsfrei um die seit dem 27. April 2020 vermisste 31-Jährige handelt. Als Todesursache wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell