Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Schlafende Fahrgäste mehrfach in Hamburger S-Bahnen bestohlen- Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Tatverdächtigen nach gezielter Fahndung fest-

Hamburg (ots)

Am 28.09.2021 gegen 14.15 Uhr nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei im Rahmen einer gezielten Fahndung einen Tatverdächtigen (m.35) nach Verdacht auf gewerbsmäßige Eigentumsdelikte in Hamburg-Harburg fest.

"Der Beschuldigte ist aufgrund intensiver bundespolizeilicher Ermittlungen dringend tatverdächtig innerhalb von fünf Wochen in neun Fällen schlafende Fahrgäste in Hamburger S-Bahnen jeweils in den frühen Morgenstunden bestohlen zu haben." Nach jetzigem Sachstand waren viele der Geschädigten alkoholisiert und hatten dann auch erst im Nachgang der Taten die Diebstähle bemerkt.

Der Beschuldigte agierte überwiegend in S-Bahnen auf der S-Bahnstrecke Hauptbahnhof Richtung Neugraben und Buxtehude. "Dabei erbeutete der Tatverdächtige neben Geldbörsen überwiegend hochwertige Smartphones im Wert von mehreren tausend Euro."

Ermittler der Bundespolizei konnten den Beschuldigten nach umfangreichen Auswertungen der Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras der entsprechenden S-Bahnen auf dem Videomaterial erkennen. Mit dem Bildmaterial begaben sich die Fahnder dann gestern in eine gezielte Fahndung nach dem Tatverdächtigen und konnten den 35-Jährigen in Harburg feststellen und vorläufig festnehmen.

Der Beschuldigte wurde zunächst zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Harburg verbracht. Bei der Durchsuchung der Bekleidung wurde eine gestohlene HVV-Karte und eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt (Vorführung Haftrichter) zugeführt.

