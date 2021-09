Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 3,45 Promille: Bundespolizei nimmt orientierungslosen Mann im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam.

Hamburg (ots)

Am 27.09.2021 gegen 18.30 Uhr mussten Bundespolizisten einen völlig betrunkenen Mann an einem Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam nehmen. Zuvor informierte eine besorgte Reisende die Polizei telefonisch über einen offensichtlich hilflosen Mann, der dringend Hilfe benötigte.

Umgehend erreichte eine Streife der Bundespolizei den entsprechenden Bahnsteig und konnte den Mann vor Ort antreffen. Dieser war offensichtlich sehr stark alkoholisiert und völlig orientierungslos. Der Mann wusste nicht wo er sich befindet.

"Der 52-Jährige konnte nicht mehr gefahrlos selbstständig gehen und wurde gestützt zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,45 Promille."

Die Gewahrsamsfähigkeit wurde anschließend von einem angeforderten Arzt festgestellt. Anschließend bekam der deutsche Staatsangehörige in einer Gewahrsamszelle im Bundespolizeirevier ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.

"Für stark alkoholisierte Personen, die nicht mehr gefahrlos ihren Weg fortführen können, kann der Aufenthalt an Bahnanlagen lebensgefährlich sein. Häufig kommt es dann auch zu Unfällen (insbesondere Stürze vom Bahnsteig auf die Gleise), dabei gefährden sich die Personen durch ihr Handeln nicht nur selbst, sondern oftmals auch Helfer und Reisende."

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell