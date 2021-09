Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Radfahrerinnen kollidieren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 65 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Wessum. Die Ahauserin war gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Straße Schaddenhook in Richtung Südstraße unterwegs, als es an einer Einmündung zu einem Zusammenstoß mit einer zwölfjährigen Radfahrerin kam. Das ebenfalls aus Ahaus kommende Mädchen war von einem Geh-/Radweg auf die Straße abgebogen. Auf dem Gepäckträger der jungen Radfahrerin saß eine Mitfahrerin. Die Verletzungen der 65-Jährigen wurden ambulant behandelt.

