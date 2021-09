Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Anhängerdiebstahl an der Siemensstraße

Ahaus (ots)

Auf einen Anhänger mit einem geschlossenen Kasten als Aufbau hatten es Unbekannte in Ahaus abgesehen. Der mit Kunststoffteilen beladene und mit einem Anhängerschloss gesicherte weiße Wagen stand auf einem Parkstreifen an der Siemensstraße. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag vergangener Woche, 18.00 Uhr, und Sonntag, 18.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

