Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Scheibe eingeschlagen und in Werkstatt eingestiegen

Borken (ots)

In eine Werkstatt eingedrungen sind Unbekannte am Sonntag in Borken. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude am Eschweg zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts entwendet. Auf den Bildern einer Videokamera sind zwei Tatverdächtige zu sehen: Einer der beiden hatte eine stämmige Figur und trug eine rote Kapuzenjacke, eine Jeans und rote Handschuhe. Der andere war schlank und bekleidet mit einer Jeans sowie einer schwarzen Kapuzenjacke. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell