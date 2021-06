Polizei Münster

POL-MS: Außenspiegel in Gremmendorf abmontiert - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter montierten in der Nacht von Sonntag (27.6., 20.55 Uhr) auf Montag (28.6., 7 Uhr) an mehreren Fahrzeugen in Gremmendorf Außenspiegel ab. Die drei Renault und der Opel standen an der Straße Am Blaukreuzwäldchen. Insgesamt nahmen die Diebe fünf Spiegel mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

