POL-MS: Autos in Roxel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Freitag (25.6., 22 Uhr) auf Samstag (26.6., 11 Uhr) beschädigten Unbekannte an der Lindenstraße in Roxel vier Autos. An einem Skoda, einem Mercedes und einem Renault zerstörten die Täter jeweils einen Außenspiegel, an einem Seat wurde ein Rücklicht beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

