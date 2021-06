Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin wird bei Abbiege-Unfall am Kreuztor schwer verletzt - Airbag verhindert Schlimmeres

Münster (ots)

Eine 55-jährige Radfahrerin wurde am Mittwoch (23.6.) bei einem Abbiegeunfall am Kreuztor schwer verletzt.

Ein 90-jähriger Pkw-Fahrer missachtete bisherigen Ermittlungen zufolge die Vorfahrt der Frau, als er in die Zufahrt zu einem Parkplatz bog und erfasste sie. Die 55-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Noch am selben Tag, so teilte die 55-Jährige den Opferschutzbeauftragten der Polizei Münster mit, wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen. Laut des behandelnden Arztes hätte ihr Fahrrad-Airbag maßgeblich dazu beigetragen, dass Sie keine schlimmeren, gar lebensgefährliche, Verletzungen erlitten habe.

