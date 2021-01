Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Selbach(Sieg) - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Selbach(Sieg)Selbach(Sieg) (ots)

Am 01.01.2021, gegen 06:00 Uhr meldete eine Zeugin einen frisch, unfallbeschädigten Pkw, welcher gerade vor Ihrem Haus in der Ortslage Selbach vorgefahren war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Betzdorf konnten den 22-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Wissen schnell ermitteln und bei diesem Alkoholgeruch feststellen, was durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurde. Dies führte schließlich zur Entnahme einer Blutprobe beim Fahrzeugführer, der Sicherstellung dessen Führerscheins und Einleitung eines Strafverfahrens. Die Unfallörtlichkeit war zunächst nicht auffindbar, von einem größeren Fremdschaden ist aber nicht auszugehen.

