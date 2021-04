Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrt im Streifenwagen ist ein Argument

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 82-Jährige ist am Donnerstagmittag aus einem Seniorenheim in Enkenbach-Alsenborn als vermisst gemeldet worden. Die demente Frau verließ vermutlich gegen halb eins die Einrichtung. Die Mitarbeiter vermuteten, dass sie unterwegs zu ihrer alten Wohnanschrift sei. Dort konnte die Dame durch die Polizeistreife angetroffen werden. Zunächst weigerte sie sich wieder mit in das Seniorenheim zu kommen. Letztendlich überzeugte sie das Argument, dass eine Fahrt im Streifenwagen eine gute Geschichte beim anstehenden Nachmittags-Kaffee abgeben würde. Sie konnte wohlbehalten in die Einrichtung zurück gebracht werden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell