Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall- Mit Auto überschlagen

Einbeck (ots)

Dassel, K 528 (scha) - Am Freitag, 25.06.2021, gegen 12:50 Uhr, befuhr eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus einem Dasseler Ortsteil mit ihrem Opel die Kreisstraße 528 von Deitersen kommend in Richtung Markoldendorf. In einer leichten Linkskurve kam die 81-Jährige dann aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich mit dem Pkw, der auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die 81-Jährige konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien und erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

