Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Festnahme Widerstand geleistet- Ein Polizeibeamter verletzt

Einbeck (ots)

Einbeck, Thiais-Platz (scha) - Am Donnerstag, den 24.06.2021 gegen 18:20 Uhr, erblickte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Einbeck am ZOB in Einbeck einen 39-jährigen Einbecker, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hildesheim vorlag. Nachdem der Festzunehmende durch die Polizeibeamten angesprochen wurde, flüchtete dieser in die Dr.-Friedrich-Uhde-Straße. Nach kurzer Flucht konnte der 39-Jährige durch die Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden. Bei der Festnahme wehrte sich die Person gegen die polizeilichen Maßnahmen, so dass ein Polizeibeamter leichte Verletzungen erlitt. Auf der Dienststelle konnte der Haftbefehl nach Zahlung des haftbefreienden Betrags durch einen Angehörigen aufgehoben werden. Gegen den 39-Jährigen wird nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

