Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

GEMARKUNG BODENFELDE (js) Am 24.06.21, gegen 10.05 Uhr, stieß ein 79-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus Bodenfelde mit einer Holzpalette, die er auf der Palettengabel beförderte, in Höhe des Bahnüberganges an der L 551, gegen den PKW einer 59-jährigen Fahrerin aus Bodenfelde. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

