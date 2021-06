Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verletzter Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße

Northeim (ots)

(sch) Am Donnerstag, 24.06.2021, gegen 14.20 Uhr, wurde ein 18-jähriger Fahrradfahrer aus Northeim bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 50-jährige Pkw-Führerin aus Moringen befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße stadteinwärts und wollte von dort nach rechts auf ein Grundstück fahren. Dabei übersah sie den Fahrradfahrer, welcher mit seinem Rad den Radweg parallel zur Bahnhofstraße, ebenfalls in Richtung Innenstadt, nutzte. Es kommt zum Zusammenstoß und Sturz des Radfahrers. Hierbei zieht er sich eine Verletzung im Schulterbereich zu und wird dem Krankenhaus Northeim zugeführt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der eingesetzte Notarzt wurde mittels Rettungshubschrauber zu der Unfallörtlichkeit geflogen.

