Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit zwei Verletzten Personen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 445 / Am Windmühlenstein, Donnerstag, 24.06.21, 07.30 Uhr KALEFELD (schw) - am Donnerstag, 24.06.21, gegen 07.30 Uhr befuhr ein 49-jähriger ukrainischer LKW-Fahrer mit seinem Sattelauflieger die B445 aus Rtg. Bad Gandersheim kommend in Richtung Echte. An der Kreuzung B445 / Am Windmühlenstein wollte der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann in die Straße Am Windmühlenstein abbiegen und übersah dabei eine aus der entgegengesetzten Richtung herannahende 32-jährige Kalefelderin mit ihrem Pkw Fiat. Die Kalefelderin versuchte noch durch Ausweichen nach links einen Zusammenstoß zu verhindern, geriet dadurch allerdings in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw Ford Focus eines 45-jährigen Mannes aus Lamspringe. Die Kalefelderin und der Lamspringer wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die Kalefelderin musste mit dem Rettungshubschrauber in die UMG nach Göttingen geflogen werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 25.000,- EUR Die B445 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumarbeiten bis 11: Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell