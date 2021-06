Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.06.21

Unfallflucht

Um 07:05 Uhr befuhr gestern Morgen eine 29-Jährige aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Wehretal-Vierbach in Richtung Reichensachsen. Am Ortsausgang touchierte sie mit ihrem Fahrzeug einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 62-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Die 29-Jährige hielt an, ging zu dem Pkw des 62-Jährigen, wo sie sich zunächst entschuldigte, bevor sie anschließend zu ihrem Fahrzeug zurückging. Der 62-Jährige nahm an, dass sie dort die notwendigen Unterlagen holen würde, stattdessen setzte sie sich in ihr Auto und fuhr davon. Im Rahmen der Fahndung konnte die 29-Jährige dann in der Ortslage von Oetmannshausen (Wiesenstraße/ Auf dem Rasen) in ihrem Fahrzeug angetroffen werden. Da sie einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der mit ca. einem Promille positiv ausfiel. Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins und eine Blutentnahme. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Unfallgeschädigter gesucht

Die Eschweger Polizei sucht ausnahmsweise nicht den Unfallverusacher, sondern den Geschädigten eines Unfalls, der sich bereits am 02.06.21, in den Morgenstunden (ca. 08:00 Uhr) in der Friemer Straße in Waldkappel ereignet hat. Nach Angaben des Verursachers, der in der Gemeinde Meißner wohnhaft ist, hielt dieser sich im Rahmen einer Impfaktion dort auf. Aufgrund des dadurch beengten Parkraums rangierte er sein Auto in einem angrenzenden Feldweg und beschädigte einen Kleinwagen (vermutlich Mitsubishi) mit einem Schmetterlingsmotiv am Heck. Dieser Pkw müsste im Bereich der Fahrertür, Kotflügel beschädigt sein und war ca. 10 Minuten später nicht mehr am Unfallort. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Wildunfall

Um 06:15 Uhr befuhr heute Morgen eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel die L 3334 in Richtung Harmuthsachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Einbruch

Am gestrigen Abend wurde die Polizei darüber informiert, dass sich wohl mehrere Personen in einem Gebäude in der Bahnhofstraße in Eschwege aufhalten würden. Um 19:00 Uhr erfolgte die Meldung, worauf die Polizeibeamten aus Eschwege und den benachbarten Polizeistationen den betreffenden Gebäude einer ehemaligen Wäscherei umstellten und mit Unterstützung eines Polizeidiensthundes durchsuchten. Dabei konnten letztendlich vier Personen (3x Jugendliche/ 1x Heranwachsender) aus Eschwege angetroffen werden, die nach ersten Erkenntnissen durch ein beschädigtes Fenster in das Gebäude eingestiegen waren und dort Softair-Waffen entwenden. Schaden: ca. 250 EUR. Die vorläufig festgenommenen Jugendlichen wurden am Abend an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Ifta befuhr vergangene Nacht, um 02:09 Uhr, die B7 von Röhrda kommend in Richtung Datterode. Ca. 100 Meter vor dem Ortseingang Datterode sprang ein Reh auf die Bundesstraße, das von dem Fahrzeug erfasst und durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

