Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsbad - Streitigkeiten auf Parkplatz nach Sturzgeschehen

Karlsruhe (ots)

Ein 66-jähriger Mann stürzte am Samstag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Langensteinbach zu Boden und wollte anschließend wohl mit seinem Auto den Parkplatz verlassen. Zeugen des Sturzes wollten dies verhindern, da sie irrtümlich von einer Verletzung oder Alkoholisierung des Mannes ausgingen. Hierbei gab es Unstimmigkeiten, die erst mit Hilfe der Polizei geklärt werden konnten.

Der Herr war wohl gegen 15.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Benzstraße gestürzt, was von einer Zeugin beobachtet worden war. Sie machte sich Sorgen und wollte, dass der Mann bis zum Eintreffen von Rettungskräften vor Ort bleibt, um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen. Außerdem bestand der Verdacht, der sich im Nachgang als haltlos erwies, dass der 66-Jährige eventuell alkoholisiert sein könnte. Daher wurde neben dem Rettungsdienst auch die Polizei hinzugezogen. Außerdem stellte die Zeugin ihr Fahrzeug wohl so hinter das Fahrzeug des Mannes, dass dieser den Parkplatz nicht mit dem Auto verlassen konnte. In dieser Sache dauern die Ermittlungen an.

Der Gestürzte stieg nach Angaben von weiteren Zeugen wohl trotzdem in sein Fahrzeug und fuhr los, touchierte aber das hinter ihm stehende Auto der Geschädigten. Dieses wurde offenbar nicht beschädigt.

Nach Eintreffen der Polizei und der Sanitäter konnte der Sachverhalt geklärt werden, die Personalien von allen Beteiligten wurden festgestellt. Der Herr hatte sich bei dem vorausgegangenen Sturz wohl nicht verletzt.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell