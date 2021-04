Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichtere Verletzungen zog sich ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Donnerstagabend zu. Der Mann war kurz vor 20.00 Uhr auf der Landesstraße 623 von Wolfartsweier in Richtung Grünwettersbach unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte den Bordstein und stürzte im dortigen Böschungsbereich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro.

