POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 11. Februar 2021:

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW

Mittwoch, 10.02.2021, zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Mittwochvormittag auf unbekannte Art einen in der Bokemeyerstraße in Wolfenbüttel zum Parken abgestellten blauen PKW VW Passat. Am rechten vorderen Kotflügel konnte eine Eindellung festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: LKW beschädigt parkenden PKW und fährt davon

Mittwoch, 10.02.2021, zwischen 12:00 Uhr und 14:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Mittwochmittag vermutlich beim Abbiegen mit seinem LKW einen in der Schweigerstraße im Parkplatzbereich eines Discounters parkenden hellblauen PKW Opel Zafira. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Opel war hinten links Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro entstanden. Hinweise: 05331 / 933-0.

