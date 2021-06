Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Einbeck (ots)

Einbeck, Walkemühlenweg (scha) - Am Freitag, 25.06.2021, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Walkemühlenweg/ Hullerser Tor ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 7-jährigen Radfahrer. Eine 75-jährige Einbeckerin wollte vom Walkemühlenweg nach rechts in die Straße Hullerser Tor einbiegen, der 7-jährige Junge wollte mit seinem Fahrrad den dortigen "Zebrastreifen" benutzen. Es kam zur Kollision, wobei der 7-jährige leichte Verletzungen erlitt. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

