Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210404-1: Autos brannten, Zeugen gesucht- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Um kurz nach 05.00 Uhr brannten am Sonntagmorgen (4. April) in der Rosmarstraße aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos. Eine Anwohnerin wurde gegen 05.05 Uhr durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf geweckt. Als sie aus einem Fenster blickte, bemerkte sie ein Feuer auf einem Schotterparkplatz und informierte die Feuerwehr. Die Wehrmänner löschten zwei in Brand geratene Fahrzeuge. Durch die große Hitzeentwicklung wurden die Fahrzeuge stark beschädigt. Die Kriminalwache hat die Fahrzeuge beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (cb)

