Barßel - Diebstahl eines Rollers

In der Zeit zwischen Mittwoch, 29. September 2021, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 30. September 2021, 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Stormstraße den blau-weißen Roller PEUGEOT, Versicherungskennzeichen: 938RDL (grün) einer 45-Jährigen aus Barßel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. September 2021, kam es um 19.20 Uhr auf der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 74-Jähriger aus Barßel befuhr mit seinem Pedelec den rechten Fahrradweg der Lange Straße in Fahrtrichtung Hammerke. Eine 67-Jährige aus Barßel befuhr mit ihrem E-Bike die Gegenrichtung. Gegenüber der Einmündung Lange Straße/Hafenstraße fuhr der 74-Jährige in das Fahrrad der 67-Jährigen hinein. Beide stürzten und wurden leicht verletzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 74-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bösel - Kennzeichenmissbrauch

In der Zeit zwischen Montag, 06. September und Donnerstag, 30. September 2021, führte ein 39-Jähriger aus Bösel seinen nicht zugelassenen PKW unter Verwendung falscher Kennzeichen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

